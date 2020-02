Giuseppe Riso, agente, tra gli altri, di Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, parla a Radio Sportiva: "La sua crescita non mi stupisce, è un ragazzo molto intelligente che lavora tutti i giorni per migliorare. Le caratteristiche che ha sono importanti, aveva solo bisogno di continuità. E' pure un po' matto (ride, ndr) ha tutte le caratteristiche per diventare un grande portiere".