C'è ancora speranza per l'Atalanta. Un punto, il primo in Champions League, contro il Manchester City, arrivato grazie al gol di Mario Pasalic, tiene incredibilmente aperte le porte qualificazione alla squadra di Gasperini. Sì, perché a Zagabria, Dinamo-Shakhtar finisce 3-3.



L'Atalanta ha un punto, Shakhtar e Dinamo 5, il City è primo a 10 e non è ancora qualificato, visto che mancano due gare al termine. Ora il calendario dice che l'Atalanta affronterà prima la Dinamo a San Siro, il 26 novembre, poi lo Shakhtar in Ucraina, l'11 dicembre. Se dovessero arrivare 6 punti (col City che pareggia o vince entrambe le sue gare), i nerazzurri sarebbero qualificati agli ottavi. Clamoroso, considerando che questa sera l'Atalanta ha conquistato il suo primo punto.