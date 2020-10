Atalanta-Ajax 2-2



ATALANTA



Sportiello 5,5: in difficoltà al 6’ p.t., riesce a evitare il gol di Traorè che però lo colpisce duro. Claudicante, riesce comunque a salvare la porta sul tiro da fuori del solito Antony. Alla mezzora non riesce a raggiungere quota sette rigori parati in carriera, intuisce ma non basta contro l’esperto Tadic. Problemi alla caviglia ma anche ai guantoni scivolosi: non trattengono il pallone di Traoré che gli scappa in rete per il raddoppio. Salva col tacchetto il rasoterra improvviso di Schuurs, poi si butta sulla cannonata di Antony. In ripresa.



Toloi 5,5: pressa e contiene Antony con esperienza, ma si perde completamente Neres sull’azione che dà origine al raddoppio di Traorè.



Romero 6,5: anticipa sia Traorè che Tadic, ma è soprattutto il 23 biancorosso a non riuscire a toccare il pallone grazie alla sua presenza salvifica. Non riesce però a dire no all’infiltrazione alle sue spalle del classe 2001 in occasione del raddoppio. Salva il contropiede di Tadic, rubandogli la sfera. Ha la grinta giusta.



Djimsiti 6: anticipa Neres in difesa, allunga la sfera e salva in angolo su cross di Antony. Spazza via ogni volta che la sfera passa di lì. In ritardo su Neres, ci mette i tacchetti e si fa ammonire.



Hateboer 7: tiene d’occhio Antony, duella con Tagliafico e spezza il gioco nei momenti clou. Sempre aggressivo, anticipa Traorè e gli strappa la sfera.



Pasalic 5,5: abile nel fraseggio, ma Antony gli sfugge. Servito ad hoc dai compagni, perde l’attimo per tirare in porta e spreca un’occasione. Ceca di in infilarsi in area piccola ma perde il pallone sul più bello. L’inserimento in profondità e l’assist per Zapata che ne deriva gli valgono il momentaneo perdono, anche se poi continua a perdere l’attimo su contropiede. Dalla destra la mette dentro per il capitano, che non ci arriva per un’unghia, poi prova invano dai 7 metri. Sbaglia troppi gol sulla porta.



Freuler 7: si inserisce subito nelle azioni offensive lanciando la sfera in profondità, recupera tanti palloni al centro del campo servendo pennellate precise ai compagni. Grande prova di sacrificio. Tenta sempre il tiro da fuori per impensierire Onana. Prova a salvare in extremis anche le sfere impossibili al limite dell’area piccola. Bene.



Gosens 5: guadagna angoli importanti sfruttando le ribattute di Neres. Anticipa sempre Neres quando si presenta in area piccola. Ma non si sa cosa gli passi per la testa al 30’, quell’intervento scomposto su Traoré non può che essere considerato gioco pericoloso, che costa il gol sul rigore e uno svantaggio in un momento in cui la Dea controllava la gara.



Gomez 6,5: tenta il solito tiro da fuori ma è telefonato a Onana, poi si fa beffe di Mazraoui nella rincorsa verso l’area piccola. Manca ancora il guizzo vincente. In rincorsa dalla destra, fa piovere un pallone al bacio per le trecce di Zapata, assist da vero capitano che arriva al momento giusto. Vicinissimo al gol su cross di Pasalic, Tagliafico lo disturba. Si arrabbia alla sostituzione, sa che può fare di meglio.



(Dal 33’ s.t. Muriel 6: si invola verso l’area piccola, porta freschezza alla squadra che chiude la gara alla ricerca del tris).



Ilicic 6,5: tornano i grandi numeri e le sue giocate, in un sol boccone si mangia Blind e Tagliafico. Leader del campo e non solo, traduce il messaggio dell’arbitro alla croce rossa, con la divisa troppo simile a quella ospite. Al quarto d’ora si mangia un gol davanti alla porta sparando alto. Troppo nervoso per la rete mancato, al 23’ p.t. dopo un controllo da applausi si fa ammonire per fallo su Antony e poi si perde un po’. Guadagna una punizione centrale, ma Onana c’è.



(Dal 33’ s.t. Malinovskyi 5,5: perde palla sul più bello, in ripartenza verso l’area piccola. Poi prova due tiri da fuori, potenti ma poco precisi, che fanno rabbrividire Onana. Giallo per fallo su Antony).



Zapata 8,5: un grande lottatore fin dal 1’, passato il quarto d’ora ha un’occasione d’oro davanti al portiere ma non inquadra. Bene negli inserimenti, serve cross al bacio per i compagni. Tenta il tiro sul secondo palo, ben protetto da Onana, invece che servire i colleghi. Aspetta troppo tempo a calciare in porta, non coglie l’attimo e i lancieri ne approfittano per salire. Si decentra sulla sinistra senza tirare in porta, con diagonali alti e senza meta. Non sfrutta i contropiedi, la passa invece di tirare ma al 9’ s.t. sul più bello svetta e schiaccia con prepotenza di zucca la sfera in rete. Dopo soli 6’, si defila, tiene d’occhio l’inserimento di Pasalic e scarica in rete un tiro potentissimo con la rabbia giusta.





All. Gasperini 7: la sua Atalanta dimentica subito la Samp e parte benissimo, con il piede sull’acceleratore, il possesso palla e il bel gioco. Ma i suoi non sfruttano le occasioni sotto porta e gli episodi fanno il resto. Nella ripresa la strigliata fa bene alla squadra, che con grinta ritornano in campo e pareggiano. Peccato per i gol sbagliati sotto porta, poteva anche vincere la sfida con il suo modello olandese.





AJAX



Onana 5,5: para con facilità il tiro da fuori di Gomez, sempre attento sul secondo palo. Pronto sulla punizione a missile di Ilicic, non può nulla sulla zuccata ravvicinata di Zapata ma sul raddoppio sbaglia l'uscita. Impedisce il gol del sorpasso nerazzurro parando con prontezza su Pasalic.



Mazraoui 6: tenta un potente tiro da fuori col destro che sbatte sui tabelloni in fondo al campo, Gomez lo dribbla che è un piacere. Poi si becca il giallo per una brutta entrata su Romero. Prova sufficiente.



(Dal 12’ s.t. Klaiber 5: ferma il Papu solo commettendo fallo, regala ripartenze e la prende con la mano, fermando il gioco).



Blind 5,5: su Ilicic, si aggrappa allo sloveno per frenarlo anche se a volte viene dribblato. I minuti scorrono e la fatica si fa sentire, per fermarlo alla fine deve abbatterlo. Mal posizionato e in ritardo su entrambi i gol nerazzurri. Provvidenziale il suo intervento a 3’ dalla fine che ferma Muriel in corsa verso l’area.



Schuurs 5,5: fatica fin da subito a frenare la furia del tridente nerazzurro, che sgattaiola via con facilità davanti a Onana. Meglio in attacco che in difesa, il suo potente tiro rasoterra impegna Sportiello e poi, non contento, si ripete, ma il suo apporto servirebbe dietro.



Tagliafico 6: Ilicic gli sfugge via con le sue magie, ma lui prende le misure e alla mezzora si sposta in attacco per lanciare il cross-assist a Traorè che, travolto da Gosens, dà origine al rigore. Infastidisce sempre i nerazzurri che si spingono sulla mediana. Si fa sfuggire completamente Zapata in occasione del raddoppio che vale il pareggio, di scivolata non ci arriva, ed è un errore che costa caro. Col braccio largo rischia di concedere un rigore, non riesce a contenere la pantera, allora disturba il Papu Gomez in area piccola. Luci e ombre per lui.



Gravenberch 6,5: il giovane Pogba ci mette subito il fisico per bloccare l’attacco di Ilicic, poi svolge il lavoro di sacrificio, nell’ombra ma sempre prezioso.



Tadic 7: è del capitano il secondo tiro in porta di poco a lato. Alla mezzora, cinico, porta in vantaggio la squadra bucando la rete sopra Sportiello. Romero gli porta via il pallone, ma lui lo recupera con grinta.



Klaassen 6: entra duro su Ilicic e viene ammonito, la sfera passa poco dalle sue parti.



Neres 6,5: salva in corner gli attacchi dalla sinistra di Gosens, ma in area di rigore Djimsiti lo anticipa. Al 38’ p.t. però si inserisce sulla fascia sinistra e scarica un pallone potente in area piccola, diretto a Traorè per il bis.



(Dal 24’ s.t. Promes 5,5: fa il suo senza sbavature ma non dà la spinta che si aspettava il mister).



Antony 8: Hateboer gli sta addosso e lo frena, ma riesce comunque a provare il tiro da fuori. Sulla ribattuta dei corner impegna Sportiello con missili da lontano. Nella ripresa, anticipa quando serve Hateboerche non riesce a crossare per le punte. Fa mezza squadra biancorossa, è ovunque, tira e spazza via ogni sfera tra l’attacco e la difesa. Solo Sportiello gli nega la gioia del gol, più di una volta. Poi si fa male, esce in barella sotto gli applausi.



(Dal 48’ s.t. Labyad: sv).



Traoré 7,5: brutta la sua entrata sul piede di Sportiello per tentare il gol sotto porta, ammonito. Qualche difficoltà con Romero che gli ruba la sfera, ma quando calcia in porta la manca sempre di pochi cm. E infatti prima guadagna un calcio di rigore, abbattuto da Gosens, e al 38’ p.t. infila il raddoppio, così astuto, lesto e potente che Sportiello non trattiene la sfera.





All. ten Hag 6: in vantaggio per un episodio, viene richiamato dall’arbitro per le continue lamentele ma la sua squadra, che soffre un po’ all’inizio la pressione alta della Dea, gli regala il secondo centro prima del break. Peccato che nella ripresa si spenga piano piano, regalando praterie e concedendo ripartenze all'Atalanta. I cambi non aiutano come sperava.