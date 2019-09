Bergamo è ormai una città che si identifica totalmente nella sua squadra di calcio, quell'Atalanta che in tre anni ha saputo portare in alto e in Europa il nome degli orobici. Anche nel corso di 'Fridays for Future', lo sciopero scolastico per il clima che ha impazzato nella giornata di oggi in gran parte delle piazze italiane, è stata tirata in ballo la Dea.



Sta infatti facendo il giro del web la foto di una studentessa che mostra orgogliosa un cartello per sensibilizzare i colleghi del movimento globale a proteggere maggiormente il nostro pianeta: "Salviamo la Terra, è l'unico pianeta dove gioca l'Atalanta'" il testo. Un gioco così emozionante, intenso e coinvolgente, da dover essere salvaguardato tanto quanto foreste e ghiacciai.