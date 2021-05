La ristrutturazione della Curva Sud del Gewiss Stadium dell'Atalanta inizierà tra quattro mesi, il prossimo settembre, e terminerà entro luglio 2022. Con un'appendice fino a fine anno per le opere di urbanizzazione, come sottolinea L'Eco di Bergamo.



I POSTI DURANTE I LAVORI- I lavori di rifacimento della curva Sud, comprensivi anche del parcheggio sotterraneo- sono stati illustrati dall’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini in terza Commissione. "La capienza del Gewiss stadium senza la Sud in costruzione sarà quindi di 15 mila spettatori: all’estremità della tribuna Rinascimento ci sarà il settore ospiti provvisorio con circa 600-750 posti".



LA CAPIENZA- Con la nuova Curva Sud e la fine di tutti i lavori, lo stadio registrerà un aumento complessivo di 3.970 metri quadri delle superfici, una capienza che arriva a 25 mila metri quadri contro i 22.500 della prima versione e "la trasformazione del parcheggio pubblico da realizzare a titolo di standard qualitativo in un parcheggio privato convenzionato a uso pubblico con 135 posti auto e 253 privati", come spiega Valesini nelle parole riportate dal quotidiano bergamasco.