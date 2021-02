I nerazzurri si sono dati appuntamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi in vista del Napoli, gara valida per la 23ª giornata della Serie A TIM 2020/2021 in programma alle 18 di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo.



OUT HATEBOER- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, l'unico giocatore agli ordini di mister Gasperini fermo ai box è Hans Hateboer. L'olandese è volato in Olanda per farsi seguire da un medico di fiducia: se dovesse sottoporsi a un'operazione, la stagione per lui sarebbe finita qui.

Domani, giovedì 18 febbraio, è in programma un altro allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.