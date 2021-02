Felice per il traguardo raggiunto ma con un occhio al prossimo giallo: si tratta di Marten de Roon che, come già noto, contro il Cagliari ha raggiunto la duecentesima presenza con la maglia dell'Atalanta. Al minuto 87 della sfida di domenica scorsa, però, ha anche ottenuto l'ammonizione che lo fa entrare in diffida: basterà un cartellino per fargli saltare una sfida di campionato.