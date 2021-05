Dopo il lunedì di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la trasferta di Parma, in programma domenica 9 maggio alle 15 allo stadio Tardini. I ducali sono già retrocessi in Serie B, ma giocheranno senza pressioni al contrario degli uomini di mister Gasp, impegnati a preservare il secondo posto in classifica.



STOP TOLOI- La squadra si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro differenziati in base al minutaggio nella gara col Sassuolo. Come rende noto Atalanta.it, si è fermato ai box il difensore e capitano Rafael Toloi. Domani, mercoledì 5 maggio, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.