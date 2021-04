La banda di mister Gian Piero Gasperini si è ritrovata questa mattina a Zingonia per prepararsi in vista ella sfida contro la Juventus, 31ª giornata della Serie A TIM 2020-202, in programma domenica 18 aprile alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.



HATEBOER OUT- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, solo l'esterno destro Hans Hateboer, alle prese con il recupero dall'infortunio al metatarso del piede sinistro, ha svolto allenamento differenziato. Salvo sorprese quindi, sarà out contro i bianconeri. Domani l'Atalanta si ritroverà di nuovo al mattino per un'altra seduta di lavoro sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.