Non solo il campo, ma anche il mercato fra Juventus e Atalanta che a fine stagione si siederanno attorno a un tavolo a discutere di diversi giocatori. Fra questi, secondo Tuttosport c'è anche Cristian Romero che oggi è in prestito biennale a Bergamo e per cui i nerazzurri vantano un diritto di riscatto da 16 milioni. Potrebbe essere lui la carta da giocarsi per Gosens.