Può sorridere il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini: dopo il pareggio amaro ottenuto in casa contro il Genoa, una sua preziosissima pedina è tornata svolgere una parte dell'allenamento con il gruppo. Si tratta del centrocampista, ma all'occasione anche trequartista, Mario Pasalic, che sta recuperando a vista d'occhio dall'intervento di ernioplastica a cui è stato sottoposto il 15 dicembre.



VERSO UDINE- I nerazzurri, come riporta il canale ufficiale della società Atalanta.it, si sono rimessi subito al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare il recupero della partita contro l'Udinese, la decima giornata di Serie A del 6 dicembre scorso rinviata a causa della forte pioggia che aveva reso il campo impraticabile.



IL PROGRAMMA- La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, partitella con la Primavera per gli altri. Domani, martedì 19 gennaio, è in programma la conferenza stampa di mister Gasperini (13.30), a seguito della quale avrà luogo la rifinitura della vigilia al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse. Al termine, il gruppo squadra partirà per Udine.