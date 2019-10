Nessun gol, ma tre infortuni nell'amichevole tra Colombia e Cile giocata ad Alicante in Spagna. L'attaccante colombiano dell'Atalanta, Duvan Zapata è stato costretto a uscire per infortunio al 23esimo minuto del primo tempo per un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.

Il ct della Colombia, Carlos Queiroz ha spiegato: "Duvan ha accusato uno stiramento all'adduttore destro. Dovremo aspettare gli esami per capire i tempi di recupero, ma non abbiamo buone sensazioni".



Due minuti prima dall'altra parte era uscito il centrocampista cileno del Bologna, Gary Medel, anch'egli fermato da un infortunio muscolare.

Poi, a due minuti dal novantesimo, è stato sostituito l'attaccante dell'Inter, Alexis Sanchez per un dolore alla caviglia sinistra. Il ct del Cile, Reinaldo Rueda ha spiegato: "Ha preso un lieve colpo alla caviglia".