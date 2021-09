Nonostante siano rimasti a Zingonia, l'Atalanta perde entrambi i colombiani per l'importante impegno di Serie A in programma sabato alle 20.45 contro la Fiorentina: come riporta il canale ufficiale infatti, anche Zapata - seppur tornato a lavorare in gruppo - rimane in dubbio per il match casalingo.



E, considerando la tegola Muriel, difficilmente mister Gasperini sceglierà di schierarlo, rischiando, a 72 ore dal match di Champions contro il Villarreal. Solo Piccoli ha recuperato, si scalda l'ex Ilicic, che tornerà a Bergamo in serata.