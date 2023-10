Dagli 0 milioni perché colto nel giardino di casa ai quasi 20 che vale oggi. Matteo Ruggeri, esterno sinistro bergamasco cresciuto nel vivaio nerazzurro, con la rete firmata in Europa e i 4 assist ai compagni è già il giocatore rivelazione di questa annata, sulla scia di Robin Gosens.



E dire che l'Atalanta, che in estate aveva preso Bakker a 10 milioni (ma ancora non ha rodato l'olandese), poteva lasciarlo andare al Milan che ad agosto voleva versare per lui 8 milioni di euro per il prestito oneroso. Già allora l'Atalanta aveva capito che il suo giovane ne valeva almeno una dozzina, una valutazione che si è però notevolmente alzata dopo questo brillante inizio. Ruggeri inoltre, classe 2002, ha ancora tanto margine e potenziale: il Milan sta alla finestra, ma l'Atalanta ha già guadagnato una sicura plusvalenza.