Non solo Juan Musso dell’Udinese e Alessio Cragno del Cagliari: l'Atalanta, con Pierluigi Gollini a due passi dalla Capitale, si sta muovendo per trovare un nuovo Numero 1 tra i pali nerazzurri. Entrambi costano circa 25 milioni di euro, ma Cragno avrebbe una chance in più perché non ruberebbe posti alla voce stranieri.



STRAKOSHA E VANDEVOORDT- Ma, come riporta la rosea, se Gollini sceglierà la Lazio i biancocelesti potrebbero cedere in cambio alla Dea il loro Thomas Strakosha, portiere esperto. C'è però un quarto candidato, già vagliato con interesse dall'entourage nerazzurro in passato: quello di Maarten Vandevoordt del Genk, club con cui l’Atalanta ormai fa affari d'oro da parecchi mesi, vedasi i vari Castagne, Maehle, Malinovskyi.