Oggi pomeriggio l'Atalanta, per prepararsi in vista della gara con lo Spezia in programma sabato alle 15 al Gewiss Stadium, ha svolto una partitella con la Primavera. Mister Gasp può sorridere, sono infatti tornati dai rispettivi impegni in Nazionale Freuler, Mæhle, Piccoli e Scalvini, in serata sono rientrati anche de Roon e Koopmeiners. Gosens invece sta proseguendo con il suo programma di recupero differenziato, si parla per lui di un rientro in campo per il 4 dicembre contro il Napoli.



Domani, giovedì 18 novembre, come riferisce Atalanta.it, la preparazione proseguirà con un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.