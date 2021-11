A parte, sì, ma è finalmente tornato ad allenarsi sul campo di Zingonia: l'esterno sinistro dell'Atalanta Robin Gosens, che si è infortunato nel match d'andata di Champions contro lo Young Boys il 29 settembre, vede la luce in fondo al tunnel.



Come aveva spoilerato già ieri sera sui social, dopo tante terapie e box il tedesco è finalmente tornato a lavorare sul campo: nella seduta di oggi mister Gasperini ha avuto di nuovo a disposizione anche Iličić, Miranchuk, Pašalić, Pessina e Zappacosta, già rientrati dalle nazionali.



Per la gara contro lo Spezia, sabato alle 15 al Gewiss Stadium, il tecnico nerazzurro ritrova anche i difensori Toloi e Djimsiti.