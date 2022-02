Cambio di proprietà in vista per l'Atalanta. I nuovi soci statunitensi sono legati al fondo Bain Capital, ma si impegnano personalmente. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Antonio e Luca Percassi restano presidente e amministratore delegato con il 45% delle quote del club bergamasco, valutato tra i 400 e i 500 milioni di euro.



La certezza è quella di una presenza italo-americana: un ruolo importante nella trattativa ha avuto infatti Stephen Pagliuca, co-presidente di Bain Capital, che detiene anche una partecipazione nei Boston Celtics, franchigia Nba dalla proprietà con distribuzione molto frastagliata. Pagliuca, che è stato impegnato anche in politica con i Democratici, acquistò le sue quote dei Celtics proprio da James Pallotta, ex proprietario della Roma: il basket è stato il suo primo amore - lo ha giocato da ragazzo, quando frequentava la Duke University - ma Bain Capital da tempo ha acceso i suoi radar sul mondo del calcio italiano, accarezzando l’idea di un ingresso. Anni fa si era ipotizzata una trattativa di Bain Capital con Massimo Cellino per entrare nel Cagliari e più recentemente il fondo era stato individuato come possibile acquirente dell’Inter dalla famiglia Zhang. Bain Capital è stato anche concorrente di CVC Capital Partners per rilevare il 10% della Lega di Serie A.