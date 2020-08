Sarà uno degli assenti illustri della partita dell'anno per la sua Atalanta, ma Josip Ilicic ha voluto far sentire comunque tutto il suo sostegno ai propri compagni di squadra e a Gian Piero Gasperini a poche ore dallo storico quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.



Assente per problemi personali che ne hanno imposto il ritorno in Slovenia per stare insieme alla propria famiglia, Ilicic ha suonato la carica attraverso la propria pagina Instagram col più classico dei "Forzaaa". Non sarà in campo a Lisbona, ma idealmente al Da Luz ci sarà pure Ilicic.