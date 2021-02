Il nuovo arrivato dell'Atalanta, il centrocampista ventiquattrenne ex Shakhtar Viktor Kovalenko, è dovuto tornare in Ucraina per sbrigare le ultime faccende burocratiche e questa sera non sarà allo stadio Diego Armando Maradona con la banda di mister Gian Piero Gasperini.



ALTRI 4 OUT- Pesa anche l'assenza del secondo portiere Marco Sportiello, spesso impegnato nelle ultime gare di gala per far riposare Gollini, alle prese con un disturbo gastrointestinale. Ma saranno altre tre le pedine mancanti sulla scacchiera del tecnico di Grugliasco: il difensore José Luis Palomino, squalificato dopo il rosso rimediato contro la Lazio, l'esterno destro Hans Hateboer, infortunato al metatarso del piede sinistro, e il difensore Bosko Sutalo, che sta ancora recuperando dal problema alla caviglia.



IN DIFESA- Insieme a Cristian Romero quindi, rientrante dopo parere favorevole dell'Ats sui quattro tamponi, saranno Rafael Toloi e Berat Djimsiti a frenare la corsa in area piccola di Lozano e Insigne.