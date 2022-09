"Ho già parlato di un possibile incarico da dirigente con la società”. German Tanque Denis, ex attaccante dell'Atalanta, a La Gazzetta dello Sport svela un suo sogno per il futuro: "Bergamo è casa mia, ora gioco ancora con la Real Calepina in serie D ma voglio restare insieme alla mia famiglia”.



PERCASSI- “I Percassi sono un esempio per la crescita incredibile. L’ambiente è sempre vicino alla squadra, solo che il tifoso adesso è abituato in grande. Noi ci difendevamo sempre perché costruiti per la salvezza”.