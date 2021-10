Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta anche in conferenza stampa la gara persa per 2-3 dall'Atalanta contro un Milan ora secondo in classifica: "È stata una gara complicata sin da subito, ne abbiamo presi di gol nei minuti iniziali, ma mai così veloci. Abbiamo messo nella miglior condizione il Milan, sono stati bravi, bisogna riconoscerlo".



PEZZELLA IN - "Avevamo difficoltà sulle ripartenze, soprattutto da quella parte. Era ancora molto presto, dovevamo recuperare il gioco e la fase difensiva e poi inserire attaccanti. Nella ripresa ho inserito altri attaccanti, ma i risultati non sono arrivati. Ci siamo involuti nel gioco d'attacco, abbiamo creato molto meno".



PESSINA OUT - "Ha avuto qualche situazione pericolosa, ci sono state due-tre occasioni, è chiaro che non è il momento più fortunato, ma dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto e dobbiamo ripartire".



CAMPIONATO DIFFICILE- "La squadra sta facendo il suo campionato, dobbiamo entrare tutti nella mentalità che questo è un torneo differente rispetto a quello degli anni scorsi, dobbiamo costruirlo nuovamente anche con prestazioni difficili come stasera. Dobbiamo di nuovo pensare partita per partita. Sicuramente è più difficile, si è alzato il valore delle squadre medie che tolgono punti a tutti. A parte Napoli, Inter e Milan, probabilmente rientrerà anche la Juve, che stanno già viaggiando fortissimo".