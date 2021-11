L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato nello speciale Dazn del quarto posto in solitaria raggiunto dall'Atalanta prima della sosta nonostante le numerose assenze per infortuni: "Ho dovuto richiamare l'attenzione dopo la gara col Manchester che ha lasciato parecchie scorie, col Cagliari la temevo un po', invece ancora una volta si è dimostrato un gruppo straordinario, nel tour de force con diversi infortunati in tanti le hanno giocate tutte, come de Roon, Freuler, i due esterni, Zapata, ma hanno sempre trovato la motivazione migliore per essere ancora protagonisti, la testa è la qualità migliore di questa squadra, finire questo tour de force al quarto posto ci emoziona".



MANCA LUIS MURIEL-"Appena dopo la sosta contiamo di ritrovare i gol e le azioni di Muriel, in passato determinante, ma l'Atalanta oggi è un un'unica grande testa pensante grazie al gruppo storico e solido, ho tantissimi capitani che hanno assimilato il concetto del gioco e mi aiutano a inserire i nuovi che arrivano,cerchiamo sempre di fare un gol in più, non ci siamo mai snaturati prendendoci anche dei rischi, se no non faremmo niente di importante".