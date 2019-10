Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, è tornato sulla vittoria strepitosa della squadra nerazzurra soffermandosi su Ilicic e Traorè: "Se avessimo anche la miglior difesa saremmo primi in classifica. Ilicic stato straordinario, è tornato a essere determinante, veloce, per noi è sempre stato un riferimento determinante, ma oggi davvero veloce è diventato un giocatore top".



PRIMAVERA- "E’ un grande segnale fare l’esordio con il gol, nessuno però mi deve insegnare come e quando far giocare i giocatori della Primevera. Devo scegliere io, la Primavera ha un livello molto basso rispetto alla Serie A, i giocatori devono prima fare esperienza, poi il talento uscirà ma se si crede che siano un toccasana per squadre arrivate ai livelli dell’Atalanta si forza di grosso".