Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche ai canali ufficiali della società alla fine del pareggio (2-2) infuocato contro l'Inter: "Potevano essere 0 e potevano essere tre, alla fine bisogna accettare il punto. Credo sia stata una gran bella partita, merito di tutti che hanno offerto una grande spettacolo in uno stadio finalmente con tanta gente".



"Ci sono stati momenti alterni della partita, loro sono partiti fortissimo facendo gol nel primo tempo e poi l'abbiamo ribaltata meritatamente, abbiamo sfiorato il 3-1, ma poi loro con i cambi ci hanno messo in difficoltà, e ci sono state altre occasioni grosse nel finale".



"Sono soddisfatto, abbiamo finito con fatica ma bene. Non si può pensare ad altre partite in queste situazioni, ora recuperiamo oggi e domani e da lunedì pensiamo allo Young Boys".