Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara vinta dai suoi contro il Verona di Juric per 0-2: "Più che delusione c'è stato il rammarico di non aver giocato le due partite come volevamo. Ma da questa uscita abbiamo tratto la consapevolezza di essere riusciti a creargli dei problemi a tratti: quella sensazione è un motivo di crescita. Quelle esperienze, se prese bene, sono positive".



DIFESA A QUATTRO- "Mancavano gli esterni di ruolo e avevamo l'esigenza di dare collocazione ai nostri attaccanti. L'abbiamo disinnescato bene il Verona, concedendogli poco. Sul piano tecnico non è stata una partita delle migliori, ma abbiamo spesso avuto il dominio della partita, che si è incanalata bene".



QUARTO POSTO- "Sarà durissima. A parte l'Inter, dal Milan alla Lazio c'è una classifica veramente corta. Mancano dieci partite: ci sono tutte le big e noi, un po' come intrusi, anche se siamo lì da qualche anno. Ma abbiamo tutta l'intenzione di giocarci le nostre chance".



FUTURO PROSSIMO- "Adesso andranno via i nazionali e sarà un problema, torneranno quasi tutti il giovedì precedente la gara con l'Udinese. Non è un problema solo nostro, ma avrei preferito giocassero subito certe partite, per averli a disposizione. Dopo la sosta ci saranno queste dieci partite consecutive che saranno una volata".