Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni della società al termine della gara vinta largamente contro il Benevento al Vigorito: "Solo perché abbiamo subito il pareggio è stata difficile, altrimenti la partita l'avevamo fatta molto bene, anche il primo tempo, chiaro che quando subisci la gara può diventare più difficile, invece giocatori hanno avuto la reazione di qualità, creando tantissimo, e il risultato ci sta tutto".



STATO DI GRAZIA- "Stiamo in un buon momento, abbiamo fiducia, i giocatori partecipavano con qualità alle azioni d'attacco e subiamo anche pochissimo, come squadra e come equilibrio, come momento e come qualità, va tutto bene. Diamo una sensazione di essere solidi e convinti e di avere le armi per fare un buon campionato".



COPPA ITALIA- "Son partite secche giocate senza pubblico, però abbiamo qualche giorno in più per prepararla e ci metteremo tutto per passare il turno".



IL MIGLIORE- "Non faccio mai le pagelle, le faccio fare agli altri, oggi tutti hanno fato un'ottima gara, le pagelle ognuno le fa a suo modo. Il gol più bello? Quello di Muriel è stato straordinario anche se è il meno importante, ma anche gli altri sono stati belli".