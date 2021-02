Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta la performance dei suoi contro la Sampdoria ai canali ufficiali di Atalanta.it: “Una vittoria bella e importante per come l'abbiamo ottenuta dopo la partita con il Real, è stato indubbiamente un calarsi subito nel campionato e capire subito l’importanza della gara, siamo venuti qui per dare una svolta al campionato. Questa per l’importanza dei 3 punti in questo momento lo è molto”.



NEMICI AGGUERRITI- “Bisogna pensare che ci sono gli avversari agguerriti e di valore che non tolgono solo punti all’Atalanta ma un po’ a tutti. Quello che conta è la classifica che è molto buona, inutile stare a pensare “là si doveva vincere”, gli avversari ci mettono sempre molta forza ma nei 90’ siamo cresciuti molto dopo un inizio di difficoltà, nel secondo tempo abbiamo fatto una partita buona".



I GOL- "Quello di Malinovskyi bellissimo, quello di Gosens importantissimo perché ci ha dato la serenità dopo il gol annullato a Maehle, il 2-0 ci sta tutto. Oggi un po’ di fatica l'ho vista, anche negli avversari, forse è la prima dopo tanto che si gioca col sole a mezzogiorno e con una temperatura un po’ diversa e il ritmo non è stato altissimo, ma ora dobbiamo interpretare la gara col Crotone per non sbagliare più questo tipo di partite, poi il calendario ci agevolerà un po’ di più come giorni di recupero”.