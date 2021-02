Il centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi ha parlato anche ai microfoni della società Atalanta.it tornando sul gol e sull'intesa con Luis Muriel: "Imparabile il mio tiro? Sì, ma Luis Muriel ha grande qualità nel primo tocco e nel secondo passaggio, quando riceve palla è molto pericoloso ed è molto intelligente, posso dargli un piccolo passaggio, 2-3 metri e lui è preciso. Anche il mio è un buon gol e importante, sono contento".



TESTA ALLA SERIE A- "Sono 3 punti molto importanti per noi, dobbiamo vincere questo tipo di partite. Il mister ha detto che lasciamo la Coppa per ora che non giochiamo fino maggio, il campionato adesso è fondamentale per noi, ogni partita dobbiamo giocare bene per vincere e poi vediamo, ma oggi era difficile, la Samp era tosta e molto aggressiva fisicamente ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante adesso".