Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, in una lunga intervista ai microfoni de L'Eco di Bergamo, ha parlato del suo futuro e di quello europeo della squadra: "È stata una stagione disputata ai massimi livelli e che vogliamo chiudere al meglio. Vorrei vivere ogni anno l’emozione di un quarto di finale europeo. È qualcosa di clamoroso, forse non ce ne rendiamo ancora conto. Io resterò a Bergamo, ho firmato un rinnovo fino al 2024".



"Credo ancora fortemente nella qualificazione europea. Abbiamo ancora tre partite importanti in cui daremo tutto. Abbiamo una squadra che crede profondamente nel nostro progetto e che gioca per ottenere risultati sempre più importanti. Il calo nella seconda parte di stagione? Ci chiediamo tutti perchè sia successo, ma non è un qualcosa che si può banalizzare indicando uno o due motivi. Rimane il fatto che comunque siamo arrivati ai quarti di finale di una competizione europea e ancora oggi stiamo lottando per qualificarci. Non ho quel pessimismo cosmico che qualcuno sta esprimendo nei nostri confronti".