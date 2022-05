Entrambi reduci da una stagione altalenante in termini di prestazioni discontinue e infortuni che hanno minato pesantemente la loro condizione, gli attaccanti dell'Atalanta Muriel e Zapata (8 gol in campionato il primo, 10 il secondo) si interrogano sul loro futuro a tre settimane dalla fine del campionato.



Una certezza lo scorso agosto, i Percassi hanno fatto di tutto per trattenerli nonostante le richieste continue e pressanti dell'Inter, un punto di domanda a maggio 2022. Ancora non sono arrivate offerte concrete a Zingonia, ma la dirigenza orobica non accetterà offerte a meno di 25 milioni per Muriel e almeno 30 per Zapata. Nel frattempo però ò'entourage nerazzurro si è mosso per cercare sostituti per l'area piccola nerazzurra: in pole Barak, soprattutto se arrivasse Tudor a sostituire Gasperini sulla panca, e Belotti, in uscita a zero dal Toro a cui si potrebbe aggiungere il compagno Brekalo, che tornerà al Wolfsburg dal prestito.