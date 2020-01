Marko Pjaca nella piazza bergamasca, non è solo un gioco di parole. Il croato bianconero infatti cerca una sistemazione per rilanciarsi dopo i lunghi infortuni e con l'Atalanta potrebbe di nuovo calcare il palcoscenico della Champions League. La Juve vuole cederlo nella sessione di mercato invernale in corso e forse a sbloccare le cose ci sta pensando il Bologna.



Proprio con l'arrivo dell'attaccante nerazzurro Musa Barrow ai rossoblù infatti, il Bologna si riterrebbe libero di trovare altre soluzioni per il suo reparto avanzato e a Pjaca non resterebbe altro che buttarsi a capofitto tra le braccia della Dea, che ha bisogno di un centravanti in più per il gioco di Gasperini. Ora c'è solo da vincere la concorrenza del Cagliari, che sogna l'Europa con l'ex Dinamo Zagabria.