Si avvicina a quota 13 mila euro il montepremi complessivo dell’asta benefica delle 26 maglie dell’Atalanta del «Birthday Match», in occasione della partita casalinga vinta 2-1 contro il Sassuolo (gol di Pasalic e Lookman) che celebrava il compleanno dei 115 anni della società nerazzurra. L’iniziativa, come ricorda L'Eco di Bergamo, è organizzata da Atalanta e Bergamo Tv e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.



In vetta alla speciale classifica delle offerte restano a quota 1000 euro le maglie di Muriel, Lookman e Scalvini, ma alle loro spalle impennata a 800 e 700 euro per le casacche di Hojlund e Soppy.