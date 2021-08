Non si tratta di Duvan Zapata, sarà l'attaccante olandese Sam Lammers a salutare la dirigenza orobica per primo per vestire la maglia del Genoa: la società rossoblù chiuderà l’operazione con i bergamaschi entro la fine di questa settimana. La formula sarà quella del prestito a 1 milione di euro, diritto di riscatto fissato a 15 milioni e controriscatto a 16 milioni.