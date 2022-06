Il grande sogno del Monza, neo promosso in serie A, è quello di riportare a casa Matteo Pessina prelevandolo dall’Atalanta, in cui ha vissuto una stagione sottotono.



Il numero 32 nerazzurro infatti è di Monza, dove vive la famiglia, e il club di Berlusconi vorrebbe renderlo il simbolo del suo progetto, come riporta Il Giorno. Matteo Pessina è stato ingaggiato dal Milan nel 2015 proprio dal Monza.