L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel è ricercato con insistenza dalla Juventus: perché il colombiano lasci Zingonia però deve arrivare almeno un'offerta da 15 milioni di euro, ma il club bianconero sta prendendo tempo.



Nel frattempo però l'entourage nerazzurro si è già mosso per correre ai ripari in caso di partenza del suo numero 9: il sostituto sarebbe Giovanni Simeone, l’attaccante argentino esploso proprio con il ds Tony D’Amico, in carica a Bergamo dal 1° luglio.