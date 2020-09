Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds, ci ha visto lungo e ha notato che a Bergamo l’ucraino Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta dal gol facile, non sempre parte titolare. Per questo, e per averlo tra i suoi 11, ha chiesto al Leeds di fare il grande passo.



LE CIFRE- Alla Premier piacciono particolarmente i talenti sbocciati con mister Gian Piero Gasperini e così, dopo Timothy Castagne volato al Leicester, è il Leeds a provarci col jolly dalla punizione letale, che andrebbe a prendere il posto di quel Rodrigo De Paul così difficile da conquistare. Così, come riporta L'Eco di Bergamo, il Leeds si è detto disposto a versare quasi 22 milioni di euro per avere l’ucraino, ma l'Atalanta non non ha alcuna intenzione di cederlo.