Giancarlo Marocchi, ex centrocampista del Bologna e della Juve, ha commentato a L'Eco di Bergamo il mercato dell'Atalanta e le assenze iniziali di Josip Ilicic e Pierluigi Gollini: "Nessun dubbio che, senza questi due, l'Atalanta non è la stessa che ha raggiunto i quarti di Champions. Bisogna vedere queste assenze per quanto si protrarranno".



SVOLTA COL PAPU GOMEZ- "Mi pare che si presenti al via come al solito, pronta per continuare a stupirci. In realtà, nelle scorse settimane, un momento di svolta c'è stato. Intendo quando è saltata fuori l'offerta degli arabi a Papu Gomez. Se Gomez avesse accettato, l'Atalanta avrebbe dovuto inventarsi un altro capitano. Mica facile. Gomez, soprattutto, sta al centro del progetto. Invece è rimasto tutto come prima, sicché le rosee prospettive non mutano".



MERCATO- "Qualcosa di positivo si è fatto. Un ampliamento oculato della rosa, direi. Gasp ha sempre lavorato con dodici o tredici titolari, ora ne ha qualcuno di più. Fra gli acquisti, Romero è il difensore perfetto per Gasperini. Lui gioca sempre sull'anticipo e a Gasp piace perché, se ruba palla, automaticamente ribalta l'azione. L'unica cosa è che può anche sbagliarlo l'anticipo, col risultato di causare rigori ed espulsioni".