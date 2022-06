Se in difesa e a centrocampo l'Atalanta da qui a pochi giorni potrebbe considerarsi sistemata a mercato non ancora iniziato, grazie all'investimento per il riscatto di Demiral e all'accordo raggiunto con la Salernitana per Ederson, la fascia sinistra e l'attacco restano ancora un'incognita.



Chi raccoglierà l'eredità di Gosens? Cambiaso, giovane e di prospettiva, poteva fare al caso della Dea, ma la Juve sta pressando il Genoa per chiudere in anticipo la trattativa e soffiarlo in accelerata ai bergamaschi. Anche Nuno Tavares, osservato speciale da Lee Congerton nelle ultime settimane, recatosi personalmente sugli spalti dell'Arsenal, potrebbe rimanere un desiderio di mercato: l'Olympique Marsiglia si è infatti infilata prepotentemente, pronta a mettere sul piato i 40 milioni chiesti dal club inglese.