Ha scelto Roma Gianluca Scamacca per il suo ritorno in Serie A in grande stile. Approfittando dell'assenza della sua nuova squadra, l'Atalanta che in un blitz ieri pomeriggio ha superato l'offerta dell'Inter e in tarda serata l'ha convinto a sposare il suo progetto, la punta centrale ormai ex West Ham ha preso un volo da Londra che atterrerà a Roma con un charter all'ora della merenda.



In seguito, in serata, sono in programma le visite mediche a Villa Stuart: a Zingonia è atteso quindi nella giornata di domani, quando rincaseranno anche i nerazzurri dalla trasferta a Berlino, dove sono impegnati nell'amichevole contro l'Union, oggi alle 15.30.