attaccante dell', questa sera è stato accolto con calore e clamore da bambini e coetanei all'Atalanta Store del centro bergamasco. Prima di firmare autografi e scattare foto,ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui Calciomercato.com,: "Siamo in un bel momento, io sto giocando sempre ma purtroppo non è ancora arrivato il primo gol in Serie A quest'anno. Questo perché ora, non è come l'anno scorso che ero nuovo dalla Primavera"."Inter e Atalanta stanno entrambe molto bene ma noi dobbiamo spendere più energie di loro,pareggiare o vincere, ieri ho visto l'Inter che ha giocato con il Barcellona eTemo Icardi, ma anche Gagliardini e Brozovic a centrocampo sono molto forti. L'Inter ha tanto fisico ma pecca di velocità,"Io credo all'Europa, e ogni modulo per me va bene, l'importante è allenarsi e provarlo.sono giovane e ho tanti anni davanti per migliorare"."So che ci sono state tante voci su di me ma"Adesso si è sbloccato Zapata, maIo mi trovo bene con tutti i giocatori della squadra, il mister mi aiuta sempre. Devo ancora lavorare fisicamente e acquistare sempre più velocità, il mio preparatore mi allena al meglio nello specifico per raggiungere questo obiettivo.