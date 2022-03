rischia sempre troppo in retropassaggi e rinvii, sembrava arrivarci sul gol.lascia segnare Aranguiz davanti a lui, ma poi prende le misure e non lascia spazi ad Alario, sfiora il gol di destro.gara di sacrificio, recupera tutti i palloni in un raggio di dieci metri, fa pentire Wirtz di involarsi in area: deve prendere le misure su Diaby, ma non lo fa e il rossonero segna riaprendo i giochi.anche lui non riesce a marcare Diaby).: tra Bakker e Adli si trova meglio a duellare col trequartista, mentre il biondino rossonero spesso riesce a scavalcarlonon è la sua serata, non stoppa la palla, sbaglia il tempo dei passaggi e regala punizioni pericolosedopo aver fatto i conti con la trottola Wirtz si riprende e prende tutti i palloni in mediana per far ripartire l’azione nerazzurra in profondità. Ruba palla a Frimpong e innesca il gol di Malinovskyi.un treno sulla fascia sinistra, si mangia la prateria sotto la tribuna servendo cross al bacio e trovando angoli preziosi.una mina vagante, spaventa con i tiri di destro dal limite, ma è prezioso anche in difesa.quanta fame l’ucraino, terzo gol consecutivo nelle ultime due gare europee, il suo mancino è ispiratissimo, dialoga alla perfezione con Muriel e lo serve per ben due volte.trova nuovi spunti in attacco e sfiora il gol, bene).dopo 57 giorni torna a segnare, e lo fa nella gara più importante, ma prima fa le prove generali del gol con l’assist d’oro a Malinovskyi.sfiora il gol).questa volta è il suo modulo e la sua Atalanta, con gli uomini giusti. Aggressiva e cinica, vittoria meritata.poco può fare sui siluri, ma ne prende ben tre, bene su Muriel, evita il poker.in difficoltà a tenere a freno Zappacosta, perde la marcatura di Freuler sull’azione del pari e sull’1-3 fa passare Muriel ma lo infastidisce togliendogli la gioia del tris.: sv).non c’è una volta che Muriel non lo sorpassi in area, inesistentescombina i piani a Malinovskyi, ci prova con un missile da fuori e per poco non squarcia la rete. Si lascia però sfuggire Muriel nell’uno-due con Malinovskyi, e il colombiano ne approfitta per firmare la rete.lotta ad armi pari con Hateboer e riesce a lasciare indietro l’olandese ma non aiuta i compagni e prende giallo.sarà una riserva sulla mediana ma il piede per calciare ce l’ha: sulla punizione spaventa Musso e timbra il palo, poi trova la rete pesantissima del momentaneo vantaggio. Si piazza su Malinovskyi, ma non riesce a spegnere il suo mancino letale. Il migliore dei suoi, dice no al gol di Koopmeiners.va meglio in difesa, l’aveva detto mister Gerry, e infatti in mediana non convince, passa tutto dalle sue parti.Hateboer lo mette alle corde, non riesce ad esprimersi come sa.cosa non sbaglia davanti alla porta, non lo sa nemmeno lui, rimandato).mette pressione a Musso fin dalle prime battute, serve un assist d’oro ad Aranguiz, ma poi si spegne.non riesce a contenere la furia di Malinovskyi, ma si riscatta nella ripresa colpendo il pallone all'altezza del limite dell'area direttamente verso la parte sinistra della porta. Anche Palomino fatica a contenerlo.Toloi lo priva di ogni margine di manovra, non si vede mai.: non incide).sembra aver letto bene la gara, ma solo il primo quarto d’ora. Sottovaluta la Dea, avrebbe dovuto schierare lo stesso modulo anti Bayern Monaco.