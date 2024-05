si affrontano alla Dublin Arena di Dublino nella finale di: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro il rumeno, su Calciomercato.com gli episodi damercoledì 22 maggio 2024, ore 21: István Kovács (ROU): Vasile Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU): Ivan Kružliak (SVK): Pol van Boekel (NED)- Brutto intervento di Scamacca su Adli, Kovacs estrae il giallo e ammonisce anche Wirtz per proteste, invocava una sanzione più pesante.

- Adli giù in area dopo un contrasto con Hien, timide proteste per un possibile rigore ma Kovacs lascia correttamente andare.- Prima ammonizione dell'incontro: a Djimsiti per un intervento in ritardo su Palacios.