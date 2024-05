Kovacs, arbitro di Atalanta-Bayer Leverkusen: "Momento di orgoglio per me e per il calcio rumeno"

Istvan, 39ennerumeno designato per dirigere latra Atalanta e Bayer Leverkusen, ha parlato al sito ufficiale della UEFA:"Questa sarà la mia, ed è davvero un sogno che diventa realtà. Aver arbitrato la finale diè ovviamente utile per questa occasione. Ricordo ancora le sensazioni e l'esperienza vissuta quella notte, ma devo ancora lavorare e prepararmi bene per la partita per assicurarmi che tutto vada bene. È una grande responsabilità essere convocato per questa partita e voglio dimostrarlo. Sono pronto per questa sfida".

"Mi piace l'adrenalina quando sono in campo; è una delle cose più belle dell'essere arbitro. Se prendo buone decisioni durante la partita, dimostro a me stesso che posso gestire queste grandi gare. Io amo il calcio.Durante la mia carriera ho stretto molti contatti, costruito buoni rapporti con i miei colleghi e ho mi è piaciuto visitare molti paesi diversi attraverso il mio lavoro".. Devo a molte persone a casa un grande 'grazie' per il successo che ho avuto nella mia carriera. Molte persone mi hanno aiutato con buoni consigli o sostegno quando ho avuto momenti difficili. Il presidente del comitato arbitrale in Romania, Kyros Vassaras, ci ha aiutato a migliorare molte cose nel gioco nazionale, e c'è una persona che mi è accanto da quando ho iniziato – István Szilágyi – e lo ringrazio in particolare perché mi ha sempre sostenuto”.

"Non cambio nulla nel modo in cui preparo le partite., e questo mi aiuta a concentrarmi al massimo. Una volta finita la partita, possiamo riflettere e goderci l'occasione".