Champions, Europa League e Conference: scelti gli arbitri per le finali. Kovacs per l'Atalanta, Dias alla Fiorentina

Attraverso i propri profili social la Uefa ha anticipato quelle che saranno le scelte arbitrali per le finalissime dei propri tornei continentali più importanti. Si conosco già, infatti, le designazioni arbitrali delle due gare che vedranno protagoniste le nostre due formazioni italiane

Sarà il fischietto rumeno Istvan Kovacs l'arbitro della finalissima di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen che si disputerà mercoledì 22 maggio 2024 alla Dublin Arena di Dublino in Irlanda a partire dalle ore 21. L'arbitro ha già diretto due italiane in stagione il milan nella sconfitta 3-1 contro il Dortmund nel girone di Champions e l'Inter nell'andata degli ottavi vinti 1-0 contro l'Atletico Madrid. Contro le squadre italiane ha all'attivo 13 direzioni di gara con solo 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Sarà invece il portoghese Artur Soares Dias a dirigere la finalissima di Conference League Fiorentina-Olympiacos che si giocherà ad Atene mercoledì 29 maggio a partire dalle ore 21 alla AEK Arena. L'arbitro 44enne non ha mai arbitrato le italiane in questa stagione, mentre il bilancio complessivo è di 13 partite con 8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Ha diretto la Fiorentina in due occasioni, entrambi in Europa League e che hanno visto la Fiorentina uscire sconfitta per 4-2 nei playoff di accesso ai gironi del 2017 contro il Borussia Monchengladbach e vincere 2-1 contro il Dnipro nel 2013.

