Il tecnico del Bayer Leverkusen Gerry Seoane sa di non avere vita facile domani sera, all'andata degli ottavi di Europa League contro la squadra di Gasperini (ore 21 al Gewiss Stadium): “L'Atalanta è compatta e aggressiva, forte, noi dobbiamo giocare molto, essere capaci di difendere compatti, dovremo trovare equilibrio giusto tra attacco e compattezza in difesa”.



Demirbay è squalificato: “Abbiamo altri due centrocampisti, abbiamo bisogno di Palacios in maniera offensiva anche si difende molto bene, può dare molto anche a livello offensivo".



"Il punto forte dell'Atalanta è la squadra, hanno un gioco di squadra rodato da cinque anni, fa molti gol, anche partecipati, tanti giocatori con qualità offensive e bei gol, ci prepariamo soprattutto sulla squadra, molto difficile da battere, anche se ultimamente non sono arrivati i risultati ma alcuni avversari hanno fatto molto bene. Giocano entrambe fuori casa senza paura e la regola che non ci siano gol doppi può aiutare".



"Da ex allenatore dello Young Boys ho seguito le partite molto attentamente, sono sempre in contatto. Dopo il sorteggio ho parlato con qualcuno per sentire un po' com'era l'ambiente vissuto vicino dal campo, non è la stessa visione che si ha in televisione o in video. La squadra era molto forte, per lo Young Boys è stato difficile avere occasioni da gol. Gli Young Boys sul sintetico hanno sempre una forza in più".