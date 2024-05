Atalanta-Bayer Leverkusen: quanto incassa chi vince l'Europa League

36 minuti fa



Serata di gala a Dublino dove Atalanta e Bayer Leverkusen si sfidano per vincere l’Europa League 2023/2024. Testa a testa tra due squadre poco avvezze ai trionfi: per i bergamaschi si tratterebbe del primo trofeo europeo, per i tedeschi della seconda Coppa Uefa/Europa League. Oltre alla gloria però c'è in ballo anche un ricco incasso. Atalanta e Bayer hanno già messo in cascina 4.6 milioni di euro solo per l’accesso alla finale, la vincitrice del trofeo otterrà un bonus ulteriore di 4 milioni.



LE CIFRE - Fin dall'inizio del torneo, le due squadre hanno incassato un bonus di partenza pari a 3.63 milioni. Poi una serie di bonus di rendimento: 630.000 per ogni vittoria; 210.000 per ogni pareggio nella fase a gironi. Nell'Europa League chi vince il proprio raggruppamento incassa 1 milione, mentre chi arriva secondo ne prende 550.000. Sono altri 500.000 i fondi destinati a chi si qualifica per i playoff e le cifre aumentano man mano che si arriva più avanti: 1.2 milioni per la qualificazione agli ottavi, 1.8 per i quarti, 2.8 per la semifinale, fino ai già citati 4.6 per l’ultimo atto. Ci sono inoltre 69.75 milioni da spartire in base al coefficiente decennale che vede il Leverkusen 22esimo e l’Atalanta 47esima.