Milan, si balla sulle punte: dal titolare Zirkzee al vice Jovic, i piani del club e le scelte dei giocatori

Una poltrona per due, quella del centravanti del, occupata in precedenza dae che ora il francese lascia incustodita.ma i rossoneri non hanno ancora affondato sui due profili utili per rispondere alle esigenze di Pauloin un ruolo così delicato.Tutto ruota - e lo si sa ormai da settimane - attorno a Joshua. L'olandese è il, quello che stuzzica più di tutti nella sua capacità di unire talento, gioventù, margini di crescita e prezzo contenuto. Proprio su quest'ultimo aspetto però stanno sorgendo i problemi principali. La clausola rescissoria per prelevarlo è ancorché contenuta -- ma, a questi, l'agente del giocatore,ha chiesto di aggiungerne altri -- per chiudere l'operazione e che si sommerebbero. Sulle commissioni l'affare sta entrando in. Il Milan sperava che le richieste, visto anche il gradimento del giocatore per il club, potessero essere piùe non vuole fare "beneficienza", come ha detto lo stesso. L'affare però è tutt'altro che saltato: servirà armarsi di pazienza e aspettare, ancor di più ora che il giocatore è stato richiamato in fretta e furia dalle vacanze e giocherà gli

Al Milan, come detto, servono due attaccanti. Scontato che, dovesse concretizzarsi Zirkzee come l'opzione da titolare,Qui sono due le piste seguite: una calda, l'altra in via di raffreddamento. Ai rossoneri piace, e non da questa sessione,, centravanti albanese di proprietà del. Frenato dagli infortuni e con un passato poco fortunato alin prestito, la punta è stata visionata anche in queste ore a Dortmund.Il Milan lo valuta sì ma solo comee sulle sue tracce c'è anche. Più percorribile ad ora la pista che porterebbe alla conferma di Luka. La decisione finale sul serbo non è ancora stata presa:l'exsi era preso del tempo per valutare il prossimo step da compiere. Gli erano arrivate diverse proposte dall'estero ma, come scrive Relevo, nessuna di queste pare averlo convinto del tutto. Ecco perché. Questo sarebbe l'input dato ai suoi agenti: restare, sapendo di non essere titolare ma di poter essere chiamato spesso in causa. Nella scorsa stagione è sceso in camponumeri che potranno essere rimpinguati nella prossima campagna.