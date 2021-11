Un quarto d'ora e poco più e già la vendita era chiusa: sono letteralmente andati a ruba i 600 biglietti per assistere alla gara di Champions di martedì 23 novembre alle 21 allo stadio di Wankdorf a Berna tra Young Boys e Atalanta.



I tagliandi per il settore ospiti erano acquistabili dai tifosi dell'Atalanta online sul sito Vivaticket dalle 12 di oggi fino alle 19 di mercoledì 17 novembre: ma già dopo 20' l'evento tanto atteso è andato sold out. Con i 1200 sostenitori del tifo organizzato, tra una settimana saranno in totale 1800 i nerazzurri a Berna.