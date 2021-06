Non ha fatto rimpiangere l'ex capitano dell'Atalanta Papu Gomez, ha guadagnato un posto nella Nazionale di Mancini e ha ottenuto la maglia da titolare nell'affollatissimo tridente di mister Gian Piero Gasperini: il centrocampista classe '97 Matteo Pessina, dopo la buona esperienza al Verona, è ormai in rampa di lancio a Bergamo con l'Atalanta.



RINNOVO AL 2025- Se ne è accorto anche patron Percassi che, lungimirante come suo solito, ha deciso di blindarlo per evitare che il prossimo anno qualche big lo prenda a parametro zero. Come riporta anche il Corriere di Bergamo, il numero 32 ha rinnovato già negli scorsi mesi il matrimonio con l’Atalanta fino al 2025: il Milan lo pagherebbe a metà prezzo, ma lo stesso Pessina ha svelato di vedersi in nerazzurro ancora per tanti anni.